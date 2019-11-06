Richard Gere 70 yaşında baba oluyor (9 ayda ikinci heyecan)

Hollywood yıldızı Richard Gere 70 yaşında 3. kez baba olmaya hazırlanıyor. 4 yıl aşk yaşadıktan sonda kendisinden 24 yaş küçük olan Alejandra Silva ile hayatını birleştiren ve evliliklerinin birinci yılında yani 69 yaşında baba olan Amerekila oyuncu aynı heyecanı tekrar yaşıyor. The Sun'un haberine göre ünlü çift Alexander ismini verdiği ilk çocuklarının doğumundan tam 9 ay sonra ikinci çocuklarını bekliyor.



DAHA ÖNCE 2 KERE EVLENDİ



Gere ve Silva önceki ilişkilerinden de çocuk sahibi. Gere’ın eski eşi Carey Lowell’dan 19 yaşında Homer adında bir oğlu bulunuyor. Gere ile Lowell 2002 yılında evlenmiş, 14 yıllık birlikteliğin ardından ayrılmıştı. Gere 1991-1995 yılları arasında süper model Cindy Crawford ile evliydi.



İLK EVLİLİĞİNDEN OĞLU VAR



Silva’nın da ilk eşi Govind Friedland’dan Alberto adında bir oğlu bulunuyor.

