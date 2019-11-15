Ricky Martin 2020 Super Bowl devre arasında sahne alabilir

Latin müziğinin öncü isimleri Jennifer Lopez ve Shakira’nın sahne alacağı açıklanan 2020 Super Bowl devre arası şovunda üçüncü isim Ricky Martin olabilir. Bu ihtimali Martin, ET Online’a verdiği röportajda kendi dile getirdi.



ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçı Super Bowl’da gelecek yıl sahne alabileceğini dair ipuçları veren Martin, “Çok özel olacak. İzliyor olacağım. Belki Miami’ye uçarım. Belki orada olurum. Bilmiyorum, neler olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.



Jennifer Lopez ve Shakira, Super Bowl'da birlikte sahne alacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

47 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı ayıca, “Sporla birlikte böyle güçlü bir etkinlikte yer alabilmek çok hoş olur. Gerçek şu ki, kutlamanın bir parçası olarak kapılarını Latin seslerine açıyorlar, bu benim için gerçekten güzel bir şey” dedi.



Bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek olan Amerikan Futbol Ligi NFL finali Super Bowl, 2 Şubat 2020’de gerçekleşecek.