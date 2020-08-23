Star TV'de yayınlanan Erkenci Kuş dizisiyle şöhretin zirvesine çıkan Demet Özdemir'in, yaşadığı aşklardan kıyafetlerine kadar her şeyi ilgiyle takip ediliyor. 28 yaşındaki oyuncu son olarak adı sürekli aşk dedikodularına karıştığı için isyan etmiş ve "Kalbim boş" demişti. Şu sıralar Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alan Özdemir yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.



Son alarak ise dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, Demet Özdemir'i takibe aldı. Özdemir de bu takibi boş çevirmedi ve takibe takip yaptı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Demet Özdemir, 10,5 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden biriyken, dünyaca ünlü yıldız Ricky Martin'in 14,6 milyon takipçisi bulunuyor.