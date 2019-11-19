Rihanna özür sonrası telafi çalışmalarına başladı

Son dönemlerde bir çok projeye imza atan Rihanna, müzik kariyerinin yanı sıra artık bir tasarımcı ve iş kadını. Instagram’daki son paylaşımında arkadaşları, ailesi ve iş arkadalarından özür dileyen Rihanna, çevresindekilere geri dönüş yapamadığı için özür diledi.

"KISA SÜRE İÇİNDE DÖNECEĞİM"

“Bu sene benim için oldukça yoğun geçti ve şuan hayatımı dengelemek üzerinde çalışıyorum” diyen Rihanna "Kısa süre içinde geri döneceğim” notu düştü. 31 yaşındaki şarkıcı bu paylaşımından kısa bir süre sonra çok ses getiren klibi We Found Love'un yönetmeni Melina Matsoukas'a destek olmak amacı ile yeni çektiği filmi Queen & Slim'in galasına katıldı.

Rihanna, Fenty’nin kuruluşundan beri Paris ve New York gibi şehirlerde moda etkinliklerine katılıyor

Moda endüstrisinin yeni trendlerinden uzak kalan ama aynı zamanda o trendleri belirleyen kişi olan Rihanna, galada kendi markası ya da bu sezonun trend parçalarından biri yerine sıradışı bir tercihte bulundu. Rihanna'nın stilisti Jahleel Weaver, 'old school' (eski okul) modasını takip etti ve John Galliano'nun 1995 İlkbahar/Yaz sezonundan siyah ipek bir kimono tercih etti.



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*Vintage ne demek?



Vintage, antika kadar eski değil ancak 10-30 yıl arası giyim kuşam, araba gibi modadan nasibini alan eski ürünler için kullanılır. İsim olan Vintage'ın Türkçe karşılığı ise bağ bozumudur. Retro ise geriye doğru anlamına gelir ve moda dünyasında "geçmişe ait" olarak kullanılır.