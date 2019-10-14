Ünlü şarkıcı Rihanna, sinema ve moda dünyasından sonra kitap yazarlığına da el attı ve fotoğraflı otobiyografi kitabı hazırladı. Rihanna, hayatından kesitler sunan The Rihanna Book (Rihanna Kitabı) adlı kitabının tanıtımını New York’taki Guggenheim Müzesi’nde yaptı.



Saint Laurent tasarımı leopar desenli elbisesi ve Anthony Vaccarello imzalı çizmeden oluşan kombiniyle basına poz veren Rihanna; 504 sayfalık, 1050 fotoğraf içeren görsel otobiyografisini tanıtırken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.



31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, yaptığı kısa konuşmada, kitabı için çalışan görsel yönetmenler Nikolai ve Simon Haas’a, Phaidon Yayınevi’ne, kitabın editörü Jen O'Hill’e ve kitaba katkı sağlayan arkadaşı Melissa Forde’ye teşekkür etti.



The Rihanna Book, Rihanna’nın Barbados’taki çocukluğundan dünya turnesine, sıra dışı moda gösterilerinden ailesi ve arkadaşlarıyla özel anlarına, sahne arkası görüntülerine kadar pek çok kareyi içeriyor.



Kitap, klasik versiyonunun yanında, Rihanna: Fenty x Phaeton, Rihanna tarafından özel olarak imzalanan Rihanna: Luxury Supreme ve Rihanna: Ultra Luxury Supreme isimli üç farklı sınırlı üretim versiyonuyla yayınlandı.



Sadece 10 adet üretilen Rihanna: Ultra Luxury Supreme edisyonundan biri, bu yılki Diamond Ball'da 110 bin dolara açık artırmayı kazanan Cardi B tarafından satın alındı.