Ünlü şarkıcı Rihanna, Instagram’da annesi Monica Braithwaite’ın doğum gününü kutladı. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, annesinin gençlik fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “İyi ki doğdun benim tatlı ve güzel annem. Bana güçlü olmayı, sevmeyi, affetmeyi, fedakarlığı ve başkalarına yardım etmeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum ve takdir ediyorum! Bu muhteşem kadını benim annem yaptığın için şükürler olsun Tanrım!”

Suudi milyarder Hasan Cemil’le ilişki yaşayan Rihanna, bir süre önce, hamile olduğu iddiasıyla gündeme gelmemişti.