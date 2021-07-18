Riko Shibata ile evlenen Nicolas Cage: Evcil hayvanı olduğunu öğrendiğimde evliliğin yürüyeceğini anladım

Geçtiğimiz şubat ayında kendisinden 29 yaş küçük Riko Shibata ile hayatını birleştiren oyuncu Nicolas Cage, beşinci eşi Shibata hakkında açıklamalarda bulundu.



Cage, eşiyle nasıl tanıştığını ve ilişkilerinin uzun soluklu olacağını nasıl fark ettiğini anlattı.



Cage, "Japonya'da tanıştık ve onunla tanıştığımda çok etkileyici olduğunu düşündüm. Çok fazla ortak noktamız vardı. O da hayvanları seviyordu. Ben de, 'Herhangi bir evcil hayvanın var mı?' diye sordum. O da, 'Evet uçan sincaplarım var' dedi. İki şeker planörü vardı. 'Tamam bu ilişki yürüyebilir' diye düşündüm" dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun