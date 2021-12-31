Rıza Kocaoğlu corona virüse yakalandı (Omicron varyantı)

Son olarak Çukur dizisinde Aliço karakterini canlandıran oyuncu Rıza Kocaoğlu, corona virüse yakalandı. 42 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından Omicron varyantına yakalandığını duyurdu.

Haberler 31.12.2021 - 17:30

Rıza Kocaoğlu corona virüse yakalandı (Omicron varyantı)

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Daha önce Çukur, İçerde, Kuzey Güney ve Kaybedenler Kulübü gibi birçok projede yer alan Rıza Kocaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı. Omicron varyantına yakalanan 42 yaşındaki Kocaoğlu, 2022 yılına karantinada girecek.

NEŞAT ERTAŞ ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Haberi sosyal medya hesabından Neşet Ertaş'ın Sen Benimsin Ben Senin şarkısıyla duyuran oyuncu, "Omicron, selam aleyküm..." notunu düştü. Takipçileri Rıza Kocaoğlu'na "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.

Neşet Ertaş'ın Sen Benimsin Ben Senin şarkı sözleri

Beni eller gibi görme
Sen benimsin ben seninim
Gel seni benden ayırma
Gel seni benden ayırma
Sen benimsin ben seninim
Sen benimsin ben seninim
Senin galbin benim galbim
Sana malumdur her halım
Kaçma benden nazlı gülüm
Kaçma benden nazlı gülüm
Sen benimsin ben seninim
Sen benimsin ben seninim
Kalpten kalbe bir yol vardır
Gözünen görünmez sırdır
İkimizin kalbi birdir
İkimizin kalbi birdir
Sen benimsin ben seninim
Sen benimsin ben seninim
Galbimi galbinde duyan
Halım değil midir ayan
Garibi bu hala koyan
Garibi bu hala koyan
Sen benimsin ben seninim
Sen benimsin ben seninim
Sen benimsin ben seninim
Sen benimsin ben seninim

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