Rıza Kocaoğlu corona virüse yakalandı (Omicron varyantı)

Daha önce Çukur, İçerde, Kuzey Güney ve Kaybedenler Kulübü gibi birçok projede yer alan Rıza Kocaoğlu'nun corona virüs testi pozitif çıktı. Omicron varyantına yakalanan 42 yaşındaki Kocaoğlu, 2022 yılına karantinada girecek.

NEŞAT ERTAŞ ŞARKISIYLA PAYLAŞTI



Haberi sosyal medya hesabından Neşet Ertaş'ın Sen Benimsin Ben Senin şarkısıyla duyuran oyuncu, "Omicron, selam aleyküm..." notunu düştü. Takipçileri Rıza Kocaoğlu'na "Geçmiş olsun" mesajları yağdırdı.



Neşet Ertaş'ın Sen Benimsin Ben Senin şarkı sözleri



Beni eller gibi görme

Sen benimsin ben seninim

Gel seni benden ayırma

Gel seni benden ayırma

Sen benimsin ben seninim

Sen benimsin ben seninim

Senin galbin benim galbim

Sana malumdur her halım

Kaçma benden nazlı gülüm

Kaçma benden nazlı gülüm

Sen benimsin ben seninim

Sen benimsin ben seninim

Kalpten kalbe bir yol vardır

Gözünen görünmez sırdır

İkimizin kalbi birdir

İkimizin kalbi birdir

Sen benimsin ben seninim

Sen benimsin ben seninim

Galbimi galbinde duyan

Halım değil midir ayan

Garibi bu hala koyan

Garibi bu hala koyan

Sen benimsin ben seninim

Sen benimsin ben seninim

Sen benimsin ben seninim

Sen benimsin ben seninim



2021: Olaylar ve İnsanlar