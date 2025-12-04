Rizeli Saime Teyze'nin bereleri Erzurum'daki Mehmetçiklere ulaştı

“BERELER KOMUTANLIĞIN PERSONELLERİNE ULAŞTIRILDI”



MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir annenin ilmeği, Mehmetçiğin yüreğine dokundu. Rize'de yaşayan Saime Bektaş teyzemizin sevgi ve emekle ördüğü 90 adet bere, zorlu iklim şartlarında görev yapan Erzurum'daki Hava Radar Mevzi Komutanlığı'mızın personeline ulaştırıldı. Bu anlamlı hediye, Türk milletinin vefası ile Mehmetçiğin fedakarlığı arasındaki sarsılmaz bağı bir kez daha ortaya koydu. Görev başındaki kahraman Mehmetçiklerimiz, 'Milletimizin sıcaklığı her şartta yanımızda' diyerek Saime teyzemize ve tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkürlerini iletti."