Rizeli Saime Teyze'nin bereleri Erzurum'daki Mehmetçiklere ulaştı
04.12.2025 16:28
İHA
Rize'de yaşayan Saime Bektaş'ın ördüğü 90 adet bere, Hava Radar Mevzi Komutanlığı personeline ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Rize'de yaşayan Saime Bektaş'ın 90 adet ördüğü berenin Erzurum'daki Hava Radar Mevzi Komutanlığı personeline ulaştırıldığını bildirdi. Aynı zamanda MSB, görev başındaki Mehmetçiklerin Türk milletinin sıcaklığını her şartta yanlarında hissettiklerini aktardı.
“BERELER KOMUTANLIĞIN PERSONELLERİNE ULAŞTIRILDI”
MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bir annenin ilmeği, Mehmetçiğin yüreğine dokundu. Rize'de yaşayan Saime Bektaş teyzemizin sevgi ve emekle ördüğü 90 adet bere, zorlu iklim şartlarında görev yapan Erzurum'daki Hava Radar Mevzi Komutanlığı'mızın personeline ulaştırıldı. Bu anlamlı hediye, Türk milletinin vefası ile Mehmetçiğin fedakarlığı arasındaki sarsılmaz bağı bir kez daha ortaya koydu. Görev başındaki kahraman Mehmetçiklerimiz, 'Milletimizin sıcaklığı her şartta yanımızda' diyerek Saime teyzemize ve tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkürlerini iletti."