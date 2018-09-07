Ünlü çift Theodora ve Charlton isimli iki çocuğundan sonra bu kez de Colette (Coco) isimli bir kız çocuğu sahibi oldu.

Sabah saatlerinde Ayda Field Instagram fotoğrafından paylaştığı gönderiyle mutlu haberi duyururken "Bir süredir çok gizli bir sırrı taşıyorduk ve nihayet bunu sizinle paylaştığımız için çok mutluyuz! Bir kızımız oldu... Dünyaya hoş geldin Colette (Coco) Josephine Williams!! Seni dünyaya getirebilmek oldukça uzun ve farklı bir yolculuktu, bu yüzden seni sır olarak sakladık."





TAŞIYICI ANNE DETAYI



Field, Instagram gönderisine şu şekilde devam etti: "... Aile her şekilde gelir ve biyolojik olarak bizim olan bu küçük hanım, sonsuza dek minnettar olacağımız inanılmaz bir anne tarafından taşınırdı. Hayatımızdaki bu güzel kıza sahip olduğumuz için bulutların üstündeyiz ve bunu mümkün kılan bir dünyada yaşadığımız için minnettarız. Teddy ve Charlie'de olduğu gibi, Coco'nun gizliliğine saygı duymanızı ve 5 kişilik yeni ekibimizle birlikte kocaman ailemizin sizlerle birlikte büyümesini rica ediyoruz! #TeamWilliams"



DAKİKALAR İÇİNDE BİNLERCE TEŞEKKÜR



Field fotoğrafı paylaştıktan sonra "kocaman ailemiz" dediği hayranlarından dakikalar içinde binlerce tebrik mesajı aldı.

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