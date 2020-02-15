Robbie Williams ve Ayda Field'ın dördüncü çocuğu dünyaya geldi

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams (46) ve Türk asıllı eşi Ayda Field’ın (40) dördüncü çocuğu dünyaya geldi. Çift, yeni doğan erkek bebeklerine Beau Benedict Enthoven adını verdi.



Çift, bebek haberini dün Sevgililer Günü’nde paylaştıkları fotoğrafla duyurdu. Fotoğraf, üç çocuklarının ayaklarının yanına dördüncüsünün eklendiğini gösteriyor.



Çift, dördüncü çocuklarını da tıpkı üçüncü çocukları Coco’yu olduğu gibi taşıyıcı anne yöntemiyle ve aynı taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya getirdi. Coco, Eylül 2018’de doğmuştu.

Ayda Field, Instagram paylaşımında, “Sevgililer Günü’nü en harika şekilde kutlamak istiyoruz. Beau Benedict Enthoven Williams. Tıpkı Coco’da olduğu gibi o bizim biyolojik oğlumuz ama aynı harika taşıyıcı anne ile doğdu. Oğlumuzu sağlıkla ve güvenli bir şekilde kucağımıza aldığımız ve ailemizi tamamladığımız için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.



Çiftin Theodora Rose Williams (7), Charlton Valentine Williams (5) ve Colette Josephine Williams (1) adlarında üç çocuğu daha bulunuyor. 2006’dan bu yana birlikte olan Robbie Williams ve Ayda Field çifti, 2010’da evlendi.