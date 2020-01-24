Robert De Niro: Tehdit edildim

ABD'li usta aktör Robert De Niro (78) ile kendisini taciz ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçlayan eski asistanı Graham Chase Robinson (37) arasında sular durulmuyor.

KARŞILIKLI TAZMİNAT DAVALARI



Robinson'ın cinsiyet ayrımcılığı ve taciz suçlamasıyla ekim ayında açtığı 12 milyon dolarlık tazminat davasına; kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı ve işten kaytardığı suçlamalarıyla 3 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşılık veren usta oyuncundan yeni bir hamle daha geldi.

KİTAP SUÇLAMASI



Robert De Niro'nun avukatları, Robinson'u kendisine dava açmadan önce istediğini vermediği takdirde, Hollywood yıldızının en karanlık sırlarını açığa döken bir kitap yazmakla tehdit ettiğini iddia etti.

Robert De Niro'nun son filmi The Irishman 10 dalda Oscar'a aday gösterildi

E-POSTA İLE TEHDİT



Mahkeme kayıtlarına göre Robinson aynı zamanda e-posta yoluyla eski patronunun karakter özelliklerini de yazmakla tehdit etti. Avukatlar, söz konusu e-posta hakkında daha fazla detay vermedi.



FRIENDS İZLİYOR SUÇLAMASI



Graham Chase Robinson dava dilekçesinde De Niro'nun kendisine küfür ettiğini, zorla fiziksel temasta bulunduğunu, cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığını ve ahlaksız şakalar yaptığını iddia etmişti. Ünlü oyuncunun avuktalırının açtığı dava da ise en çok Robinson'ın iş yerinde saatlerce efsane dizi Friends'i izlediği suçlaması dikkat çekmişti.