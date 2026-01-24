Robert Pattinson, Türk şarkıcıya övgüler yağdırdı. Nilüfer Yanya kimdir?

39 yaşındaki yıldız, son dönemde başrollerini Matt Damon, Tom Holand ve Zendaya ile paylaştığı Odyssey filmiyle adından söz ettiriyor. 2026 yılının Temmuz ayında gösterime girmesi beklenen film, oyuncu seçimleri ve etkileyici hikayesiyle şimdiden büyük heyecan yarattı.

Dünyanın en çok para kazanan aktörlerinden biri olan Pattinson, Nisan ayında yayınlanacağı tahmin edilen Drama filminde de izleyici karşısına çıkacak.

GQ dergisine röportaj veren dünyaca ünlü isim, yoğun programına rağmen dinlenmeyi ihmal etmiyor. Son birkaç gündür normalden daha fazla müzik dinlediğini belirten yıldız oyuncu, favori şarkıcılarını da açıkladı.

Apple Music'e göz atan Pattinson'ın en çok dinlediği sanatçılar arasında Bob Marley, Vladimir Ashkenazy, Bertrand Chamayou ve The Gap Band yer aldı.

Türk sanatçı Nilüfer Yanya'yı da beğendiğini ifade eden Pattinson, ''Kesinlikle çok havalı. Onu gerçekten seviyorum'' dedi.

NİLÜFER YANYA KİMDİR?

1995 yılında doğan Nilüfer Yanya, Türk bir baba ve Barbadoslu bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya geldi. Erken yaşta müziğe başlayan Yanya; The Cure, Nina Simone ve Bill Withers gibi sanatçılardan etkilendi.