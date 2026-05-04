Robert Plant, İstanbul'a geliyor. Harbiye'de hayranlarıyla buluşacak

Led Zeppelin’in unutulmaz solisti Robert Plant, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33'üncü İstanbul Caz Festivali 'nde müzikseverlerle buluşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Plant, müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan "Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian" projesiyle 2 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.

Festival, rock tarihine damga vuran sesi, sahnedeki karizması ve onlarca yıla yayılan üretimiyle müzik dünyasının en etkileyici figürlerinden Robert Plant'i konuk edecek.

SUZI DIAN EŞLİK EDECEK

Müzikal yolculuğunu sürekli dönüştüren, farklı türler ve sesler arasında yeni yollar açan sanatçıya konserde Suzi Dian eşlik edecek.

Sanatçının son yıllardaki en rafine ve en kişisel canlı performanslarından biri olarak öne çıkan Saving Grace projesi folk, blues, country ve gospel arasında dolaşan, gösterişten uzak ama derinlikli tınılarıyla Plant’in müzikal hafızasını bugünle buluşturuyor.