ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Asena Özçetin, rock ve metal sahnesinde 30 yılı aşkın süre boyunca aktif rol aldı. Kariyeri boyunca Karakedi, Cats ve epik metal grubu Dragonborn’un kadrosunda da yer aldı.

Kendi bestelerinin de yer aldığı "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümü 2009'da yayınlandı. Özçetin, "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla tanındı.