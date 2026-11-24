Rock dünyasının acı kaybı. Asena Özçetin hayatını kaybetti
24.11.2026 11:30
Asena Özçetin 53 yaşındaydı.
Uzun yıllardır rock ve metal dünyasında vokalist olarak sahneye çıkan Asena Özçetin hayatını kaybetti. Acı haber sonrası Ogün Sanlısoy da üzüntüsünü dile getirdi.
Türk rock ve metal müziğinin tanınan isimlerinden Asena Özçetin yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki Özçetin'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
“HANİ DÜET YAPACAKTIK”
Özçetin'in vefatını Ogün Sanlısoy, sosyal medya hesabından duyurdu. Sanslısoy, paylaşımında "Hani düet yapacaktık. İyi ki vardın, nur içinde şarkı söyle" ifadelerini kullandı.
Asena Özçetin, birçok festivalde dinleyicileriyle buluştu.
ASENA ÖZÇETİN KİMDİR?
1973 yılında dünyaya gelen Asena Özçetin, rock ve metal sahnesinde 30 yılı aşkın süre boyunca aktif rol aldı. Kariyeri boyunca Karakedi, Cats ve epik metal grubu Dragonborn’un kadrosunda da yer aldı.
Kendi bestelerinin de yer aldığı "Uçurumlar Arasında" adlı solo albümü 2009'da yayınlandı. Özçetin, "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla tanındı.