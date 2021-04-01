Rojin Haspolat kimdir? (Ozan Tufan'la evlenen Rojin Haspolat kaç yaşında ve nereli?)

Kariyerine Fenerbahçe'de devam eden futbolcu Ozan Tufan ile Rojin Haspolat dünyaevine girdi. Çırağan Sarayı'nda evlenen çiftin nikah şahitliğini Ali Koç ve Emre Belözoğlu yaptı. Fenerbahçe Kulübü çifte 19.07 ayar alyans hediye etti.

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Rojin Haspolat, 14 Eylül 1996 tarihinde Ozan Tufan’ın altyapısında yıldızlaştığı Bursa’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun olan Rojin Haspolat daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Rojin Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.



Yardımseverliği ile dikkat çeken Rojin Haspolat, köy okullarına Ozan Tufan ile birlikte yaptığı yardımlar ile öne çıktı.

Rojin Haspolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve kendi güzelliği ile de dikkatleri üzerine toplamıştır.



Rojin Haspolat ile Ozan Tufan 31 Mart 2021 Çarşamba günü Çırağan Sarayı'nda yaptıkları tören ile dünya evine girdi.