Roma Dönemi'nden Cumhuriyet'e uzanıyor. Edirne'nin simge yapısı yeniden ayağa kaldırıldı

"ROMA'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN ÖNEMLİ MİRAS…"

Edirne 'nin simge yapılarından Makedonya Eski Saat Kulesi'ni restorasyon , arkeolojik alan düzenlemeleriyle yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, “Roma Dönemi'nden bugüne uzanan bu önemli mirası; sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarını da kapsayan arkeolojik alanıyla koruyarak geleceğe taşıdık” dedi.

Kuleyi herkes için erişebilir hale getirdiklerini belirten Ersoy, "Kulede; Roma, Doğu Roma, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan Edirne'nin kent tarihi sergi alanlarında anlatılıyor. Teras katında ise şehrimizin eşsiz panoraması ziyaretçilerle buluşuyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimizin çağdaş müzecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu titiz çalışma, Edirne'nin kültürel mirasını daha güçlü biçimde yaşatacak önemli bir kültür ve ziyaret noktası olarak şehrimize değer katacak" ifadelerini kullandı.

Makedonya Eski Saat Kulesi, Roma Dönemi'nde inşa edildi. Zaman içerisinde çeşitli müdahaleler ve onarımlar gören kule ile birlikte çevresinde sur duvarları, şapel kalıntısı, buzhane yapısı ve seramik fırınlarının yer aldığı arkeolojik bir alan bulunuyor.