Roma'da Troya rüzgarı. Kolezyum'da sergilenecek

“ŞİMDİ SIRA TROYA'DA”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Troya Sergisi’ne ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesaplarından şu ifadelerle paylaştı:

“Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya'da! Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma’daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.”

“Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz ‘Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi’ ve bu yılki ‘Magna Mater’ sergilerinin ardından Kolezyum’da şimdi de ‘Troya’ temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı” diyen Bakan Ersoy, “Eylül ayında Roma’da, bu ay ise Ankara’da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attık. Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız. Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak” ifadelerini kullandı.