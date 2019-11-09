Roman Polanski hakkında bir taciz suçlaması daha

Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Roman Polanski (86) hakkında çıkan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

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Fransız Le Parisien gazetesine konuşan 60'lı yaşlarındaki bir kadın, 1975'te 18 yaşındayken Roman Polanski'nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

MACRON'A MEKTUP YAZDI

Gazetede, Fransız kadının olayla ilgili Los Engeles polisi ve Fransız First Lady Brigitte Macron'a mektup yazdığını da belirtti.

FRANSA'YA KAÇTI

Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza şampanya ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanıp, 42 gün tutukla kaldıktan sonra Fransa'ya. Ağırlıklı olarak Fransa'da yaşayan Polanski, yıllar sonra bir ziyaret için bulunduğu İsviçre'de yine ABD'den gelen talep üzerine tutuklandı. Ancak dokuz ay ev hapsinde kaldıktan sonra, 2010'da ABD'nin iade isteği reddedildi.

Quentin Tarantino, Polanksi’yi savunan sir ses kaydının çıkması üzerine özer dilemiş ve o zamanlar cahil olduğunu söylemişti.  Quentin Tarantino, Polanksi’yi savunan sir ses kaydının çıkması üzerine özer dilemiş ve o zamanlar cahil olduğunu söylemişti. 

ALMAN OYUNCU DA SUÇLADI

Alman oyuncu Renate Langer (61) tarafından 15 yaşındayken cinsel tacizle suçlanan Polanski bugüne kadar 3 çocuk istismarıyla karşı karşıya kaldı.

AKADEMİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası 86 yaşındaki yönetmen; geçen yıl Oscar ödüllerini veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildi.

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