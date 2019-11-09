Roman Polanski hakkında bir taciz suçlaması daha

Fransız Le Parisien gazetesine konuşan 60'lı yaşlarındaki bir kadın, 1975'te 18 yaşındayken Roman Polanski'nin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

MACRON'A MEKTUP YAZDI



Gazetede, Fransız kadının olayla ilgili Los Engeles polisi ve Fransız First Lady Brigitte Macron'a mektup yazdığını da belirtti.

FRANSA'YA KAÇTI



Polanski, 1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza şampanya ve ilaç vererek tecavüz etmekle suçlanıp, 42 gün tutukla kaldıktan sonra Fransa'ya. Ağırlıklı olarak Fransa'da yaşayan Polanski, yıllar sonra bir ziyaret için bulunduğu İsviçre'de yine ABD'den gelen talep üzerine tutuklandı. Ancak dokuz ay ev hapsinde kaldıktan sonra, 2010'da ABD'nin iade isteği reddedildi.

Quentin Tarantino, Polanksi’yi savunan sir ses kaydının çıkması üzerine özer dilemiş ve o zamanlar cahil olduğunu söylemişti.

ALMAN OYUNCU DA SUÇLADI



Alman oyuncu Renate Langer (61) tarafından 15 yaşındayken cinsel tacizle suçlanan Polanski bugüne kadar 3 çocuk istismarıyla karşı karşıya kaldı.



AKADEMİ'DEN İHRAÇ EDİLDİ



Yaşanan gelişmeler sonrası 86 yaşındaki yönetmen; geçen yıl Oscar ödüllerini veren Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden ihraç edildi.