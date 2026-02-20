Romeo ve Juliet balesi yeniden sahnede. İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak
Klasik bale repertuvarının vazgeçilmez eserlerinden olan Romeo ve Juliet balesi, İDOB repertuvarında da özel bir yere sahip.
William Shakespeare'in ünlü trajedisinden Sergey Prokofyev'in uyarladığı Romeo ve Juliet balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yeniden sahnelenecek.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sergilediği; aşk, tutku, nefret ve fedakarlık gibi duygular ele alındığı Romeo ve Juliet balesi, yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İDOB'tan yapılan açıklamaya göre eser; 25 Şubat, 26 Şubat, 28 Şubat, 4 Mart, 12 Mart ve 14 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
"Romeo ve Juliet" balesi, ünlü koreograf Ricardo Amarante'nin özellikle İstanbul Devlet Opera ve Balesi dansçıları için yaptığı özgün koreografiyle beğeniye sunulacak.
Orijinal librettosu Sergey Prokofyev, Sergey Radlov, Adrian Piotrovsky ve Leonid Lavrovsky'e ait olan eserin koreografında Ricardo Amarente'nin imzası bulunuyor.
Shakespeare imzalı "Romeo ve Juliet"i baleye Sergey Prokofyev tarafından uyarladı. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.
Eserde dönüşümlü olarak "Romeo" rolünde Batur Büklü, Matthew Solovief ve Berkay Günay, "Juliet" rolünde Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Berin Günay ve Elifsu Pamukçu yer alıyor.
Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un üstlendiği yapıtın dekorlarına Ferhat Karakaya, kostümlerine Serdar Başbuğ ve ışık tasarımına Önder Arık imza attı.