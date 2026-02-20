Romeo ve Juliet balesi yeniden sahnede. İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak

Shakespeare imzalı "Romeo ve Juliet"i baleye Sergey Prokofyev tarafından uyarladı. Klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip olan başyapıt, hem koreografik zenginliği hem de müzikal derinliğiyle bale dünyasının mihenk taşlarından biri olarak kabul ediliyor.



Eserde dönüşümlü olarak "Romeo" rolünde Batur Büklü, Matthew Solovief ve Berkay Günay, "Juliet" rolünde Berfu Elmas, Büşra Ay, Ayça Anıl, Berin Günay ve Elifsu Pamukçu yer alıyor.



Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un üstlendiği yapıtın dekorlarına Ferhat Karakaya, kostümlerine Serdar Başbuğ ve ışık tasarımına Önder Arık imza attı.