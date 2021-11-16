Rosie Huntington- Whiteley: Annelik rolüne alışınca rahatladım

Hollywood yıldızı Jason Statham'ın model eşi Rosie Huntington Whiteley, Porter dergisine samimi açıklamalarda bulundu. 2017 yılında oğlu Jack’i kucağına alan ve şu sıralar ikinci bebeğini bekleyen Rosie Huntington- Whiteley annelik hakkında konuştu.



34 yaşındaki model “Oğlum doğduktan sonra eski benliğimi ve hayatımı kaybetmiş olmanın yasını tuttum. Annelik rolüme alışınca rahatladım” dedi.

"JASON BENİM EN BÜYÜK KORUYUCUM"



Güçlü hissettiğini belirten 34 yaşındaki model, "jason benim en büyük koruyucum, destekleyicim ve mentörüm” şeklinde konuştu.



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