Rosie Huntington-Whiteley oğlunun fotoğraflarını neden paylaşmıyor?

Süper model ve iş kadını Rosie Huntington-Whiteley, oğlu Jack'in fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmama nedenini açıkladı.

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Harper’s Bazaar tarafından yılın en başarılı iş kadını seçilen Rosie Huntington-Whiteley, People dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki model aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Jack’in fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlamamasına açıklık getirdi.

Ünlü çiftin çocukları Jack haziran ayında 2 yaşına girdi.  Ünlü çiftin çocukları Jack haziran ayında 2 yaşına girdi. 

"BAŞKA BİR MESLEK SEÇEBİLİR"

Whiteley “Onun normal bir insan gibi yetişmesini istiyorum. İnternette yer alan her şey sonsuza dek kalıyor. Jack belki bir gün doktorluk, avukatlık ya da başka bir meslek seçecek ve tüm bunlarla yüz yüze kalmak istemeyecek” ifadelerini kullandı.

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"KİRALANAN OLMAK İSTEMEDİM"

2006-2010 yılları arasında Victoria’s Secret’ın podyumlarında yürüyen Rosie Huntington-Whiteley'in markayla çalışmayı bırakmasıyla ilgili sözleri çok tartışılmıştı. Whiteley, o dönem ayrılık nedenini “Kendi ismimi taşıyan bir marka yaratma şansı yakalamıştım. Direksiyonun başına geçmek istedim. Kiralanan olmak istemedim. Bana ait bir şeyler olsun diye hayal ettim” sözleriyle açıkladı.

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