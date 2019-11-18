Rosie Huntington-Whiteley oğlunun fotoğraflarını neden paylaşmıyor?

Harper’s Bazaar tarafından yılın en başarılı iş kadını seçilen Rosie Huntington-Whiteley, People dergisine samimi açıklamalarda bulundu.



32 yaşındaki model aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Jason Statham ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Jack’in fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlamamasına açıklık getirdi.



Ünlü çiftin çocukları Jack haziran ayında 2 yaşına girdi.

"BAŞKA BİR MESLEK SEÇEBİLİR"



Whiteley “Onun normal bir insan gibi yetişmesini istiyorum. İnternette yer alan her şey sonsuza dek kalıyor. Jack belki bir gün doktorluk, avukatlık ya da başka bir meslek seçecek ve tüm bunlarla yüz yüze kalmak istemeyecek” ifadelerini kullandı.



Ünlü modelin Instagram hesabında oğluyla sadece 3 fotoğrafı yer alıyor

"KİRALANAN OLMAK İSTEMEDİM"



2006-2010 yılları arasında Victoria’s Secret’ın podyumlarında yürüyen Rosie Huntington-Whiteley'in markayla çalışmayı bırakmasıyla ilgili sözleri çok tartışılmıştı. Whiteley, o dönem ayrılık nedenini “Kendi ismimi taşıyan bir marka yaratma şansı yakalamıştım. Direksiyonun başına geçmek istedim. Kiralanan olmak istemedim. Bana ait bir şeyler olsun diye hayal ettim” sözleriyle açıkladı.

Jason Statham'ın boşrolünde oynadığı Hobbs ve Shaw fragmanı

