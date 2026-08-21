Royal Filarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara'da

Şef Vasily Petrenko, 26 Eylül Cumartesi saat 20:30’da İstanbul Kültür Yolu Festivali’nin açılış akşamında ise çağımızın en önemli yorumcularından biri kabul edilen solist Elisabeth Leonskaja ile aynı sahneyi paylaşacak.

“Leonskaja ile Anıtsal Klasikler” isimli programda ise Beethoven’ın “İmparator” olarak anılan 5 No’lu Piyano Konçertosu ile Richard Strauss’un görkemli senfonik şiiri “Ein Heldenleben (Bir Kahramanın Yaşamı)” seslendirilecek.

Müzik Direktörü ve Şefi Vasily Petrenko yönetimindeki İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, 27 Eylül Pazar saat 20.00’da CSO Ada Ankara ’da müzikseverlerle bir araya gelecek.