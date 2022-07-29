RTÜK'ten "Jurassic World Kretase Kampı" hakkında inceleme

RTÜK, Netflix platformunda yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" adlı yapım hakkında inceleme başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.07.2022 - 20:13 | Son Güncelleme : 29.07.2022 - 20:14

RTÜK'ten "Jurassic World Kretase Kampı" hakkında inceleme

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, platformunda yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" adlı yapım hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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