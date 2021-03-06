Rubato grubunun solisti Özer Arkun: Şantaja uğradım

Rubato grubunun solisti Özer Arkun; evlenme aşamasında olduğu kız arkadaşına şiddet ve cinsel saldırı gibi suçları işlediği iddiasıyla 40 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava devam ederken, avukat Serkan Toper aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

"DENGESİZ RUH HALİNDEYDİ"

Arkun savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, kız arkadaşıyla ilişkisinin henüz ikinci ayında kendisinin kredi kartı şifresini öğrenmek istediğini, aralarındaki güven ilişkisi nedeniyle kendisine bu bilgiyi verdiğini ancak sevgilisinin bir süre sonra dengesiz ruh hali sergileyerek, olumsuz davranışlar sergilediğini ifade etti.

"TARTIŞMA SIRASINDA ELİM ÇARPTI"



Arkun, çocuğuyla olan ilişkisi sebebiyle Yılmaz'la sorunlar yaşamaya başladığını anlattığı dilekçede, çocuğuyla buluşmaya gittiği gün sevgilisi Burcu Yılmaz tarafından kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atıldığını, çocuğuyla görüşmesi bittikten sonra eve geri döndüğünde Burcu Yılmaz'la tartışma yaşadığını kaydetti. Arkun, "Yaşadığımız tartışma nedeniyle evden çıkmak istedim. Üzerime saldırdı, tişörtümü yırttı. Kendisinden kurtulmak isterken arbede yaşandı. Bu sırada elim burnuna çarptı. Kanamaya başladı. Kendisini hemen hastaneye götürdüm ve tedavi ettirdim. Sonra ilişkimiz devam etti. Sivas'a ailesinin yanına gittik. Evlenme niyetimiz devam ediyordu. Fakat Burcu'nun tavırlarının normal olmadığını anladım. İstanbul'a döndüğümde ilişkimizi bitirmek istedim. Yaşadığımız bu olayı önüme sunarak benim itibarımı zedeleyeceğini ve küçük düşüreceğini belirterek tehditle şantajla bulundu" dedi.



OLAYIN MEDYAYA SIZMAMASI İÇİN ŞANTAJ YAPTI



Şikayet dilekçesinin devamında kendisine psikolojik zarar veren Burcu Yılmaz'ın yaşadıkları olayı medyaya sızdırmamak için kendisinden 40 bin lira para talep ettiğini belirten ünlü sanatçı, "Korkudan ve baskıdan dolayı parayı gönderdim. Fakat parayı az buldu devam ettirdi. Şantajına boyun eğmeğimde ise adli makamlara asılsız ihbarda bulunarak beni manevi anlamda zedeledi" dedi.





ASIL MAĞDUR BENİM



Ünlü solist şikayet dilekçesinin sonunda, "Eski sevgilim olayın üzerinden 62 gün geçmesine rağmen, şantajla istediğini elde edemeyince kendisini darp ettiğim gerekçesiyle şikayetçi oldu. 40 bin lira parayı az bulup, şantaja devam etti. Tehdit, hakaret, şantaj ve birden fazla suça maruz kalan taraf benim ancak ünlü olmam nedeniyle olaya sessiz kaldım. Darp edildikten sonra Burcu ile birlikte Sivas'a ailesinin yanına gidip orada konaklamamızda bir çelişkidir, bana iftira atıp suç uydurmaktadır." diye konuştu. Özer Arkun'un şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burcu Yılmaz hakkında soruşturma başlatıldı.



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