Ruhi Çenet kimdir? (Ruhi Çenet kaç yaşında, nereli?)

Sosyal medya fenomeni olan Ruhi Çenet, Youtube kanalına farklı içerik videoları çekmesiyle tanınıyor. Youtube 5 milyon ve instagramda 800 milyona yakın takipçisi olan fenomen, Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren ilgi çekici konuları içerik haline getiriyor. Peki Ruhi Çenet kim? Ruhi Çenet nereli? Ruhi Çenet kaç yaşında?

ntv.com.tr 28.07.2020 - 14:04

Ruhi Çenet kimdir? (Ruhi Çenet kaç yaşında, nereli?)

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Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990 tarihinde doğmuştur. Aslen Aydınlıdır. Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladı.

Türkiye'ye dönen Ruhi Çenet, 2011 senesinde Youtube platformu için video üretmeye başladı.

Hindistan’da okumasının onun için önemli olduğunu ve tüm parasıyla bu ülkeyi gezmeye çalıştığını söylüyor. Videolarını Hindistan’da çekmeye başlayan fenomen daha sonra İstanbul’a taşındı.

Ruhi Çenet, çektiği videolarla takipçilerine bilgi içerikli videolar sunuyor. Toplumsal konuları başlık alan videoları oldukça kalabalık bir kitle tarafından izlenmektedir. 

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