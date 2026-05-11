Ruhi Çenet’ten "hantavirüs testi pozitif çıktı" iddialarına yanıt. "Hiçbir hastalık belirtim yok"

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı yolcu gemisinde seyahat eden içerik üreticisi Ruhi Çenet'in testinin "pozitif" çıktığı iddiası sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Sosyal medya platformu X'te çok sayıda gönderide "Ruhi Çenet hantavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı" ifadeleri yer aldı.

Farklı hesaplardan dolaşıma sokulan iddia kısa sürede yüz binlerce kez paylaşıldı.

RUHİ ÇENET'TEN İDDİALARA YANIT

Sosyal medyada yayılan iddialara Ruhi Çenet'ten yanıt gecikmedi. Çenet, hantavirüs testinin pozitif çıktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ünlü isim, Instagram hesabında paylaştığı videoda karantinada olduğunu belirterek, "Hiçbir hastalık belirtim yok. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim." dedi.

GEMİDE GEÇİRDİĞİ GÜNLERİ ANLATMIŞTI

Daha önce New York Times'a da konuşan Ruhi Çenet, yaşanan ilk ölüm sonrası büyük bir sıkıntı olduğunu düşündüklerini söyledi. Bu sebeple de kameramanıyla birlikte kendilerini izole ettiklerini dile getirdi.

“O andan itibaren kameramanımla birlikte odamıza kapandık, dışarıyla teması kestik.” diyen Çenet, gemi yönetiminin ilk anlarda durumun ne olduğunu anlamadığını ve insanları sakinleştirmeye çalıştıklarını öne sürdü.

Çenet, ilk ölümün ardından yolculara yapılan anonsta “Ölümün ‘doğal sebeplerden’ kaynaklandığı ve kesinlikle bulaşıcı bir durum olmadığı söylendi” denildiğini belirtti.

YOLCU GEMİSİNDE HANTAVİRÜS ALARMI

Arjantin ’den Afrika’nın batısındaki Cabo Verde’ye giden MV Hondius isimli yolcu gemisinde, 23 ülkeden 150’den fazla kişinin bulunduğu açıklanmıştı. Gemide hantavirüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Belgesel çekimi için gemide bulunan Ruhi Çenet’in de aynı yolculukta yer aldığı ortaya çıkmıştı. Çenet, seyahatin 24’üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti.