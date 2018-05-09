Dijital platformda kısa sürede 250 bin takipçiye ulaşan Grundig Ruhun Doysun Hareketi, takipçileriyle buluşmak ve daha da çok insan ulaşmak için ilk etkinliğini dün Kanyon AVM’de düzenledi.



Katılımın çok yoğun olduğu Ruhun Doysun etkinliğine katılanlara, pazardan alınan aslında çirkin diye beğenilmeyen meyve sebzelerden yapılan gıdaların nasıl dönüştürebileceğine ilham veren smoothie’ler ve Ruhun Doysun bölümlerindeki tariflerden ilham alan yiyecekler ikram edildi.



Ruhun Doysun’un etkinliği, bugün de Kanyon’da devam ediyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Ruhun Doysun’un 'İlk Buluşma' adlı etkinliğinde, katılımcılar, 'Kompost Atölyesi’nde evdeki gıda atıklarından doğal gübre yapmayı, 'Ev Bahçeciliği' atölyesinde şehirde yaşayanlara da evlerinde maydanoz, reyhan, fesleğen gibi bitkileri yetiştirmeyi, 'Tohum Bombası' atölyesinde ise çorak arazileri yeniden yeşillendirmeye de yarayan bir yöntemi tanıma fırsatı buldular.



MEHMET GÜRS VE KONUKLARI



Mehmet Gürs ile birlikte mutfakta israfın nasıl önleneceğine dair fikirlerden şehirden doğaya yapılabilecek kaçışlara, gıdanın tarladan soframıza olan yolculuğuna kadar birçok konuyu ele alan “Ruhun Doysun” özel konuklarla NTV ekranlarında yayınlanıyor.

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