Rusya’da savcılıktan Dolce & Gabbana'ya yasak talebi

İktidarda bulunan Birleşik Rusya Partisi milletvekili Mikhail Romanov, Dolce & Gabbana moda ve parfüm şirketinin, bir ürününün reklamlarında eşcinsel görüntü gerekçesiyle tepki gösterdi. euronews'de yer alan habere göre; Romanov reklamların yasaklanması için savcılığa başvurdu.



Dolce & Gabbana yönetiminden, şu ana kadar savcılığın girişimine karşı bir açıklama yapılmadı.



Saint Petersburg mahkeme, yaptığı açıklamada, “Aile değerlerine aykırı ve geleneksel olmayan cinsel ilişki propagandası yaptığı” gerekçesiyle sahnelerin yer aldığı iki ayrı Dolce & Gabbana reklamının yasaklanması için savcılığın soruşturma başlattığını teyit etti.

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