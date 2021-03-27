Ryan Babel'in şarkısı Young Champ 2 Nisan'da çıkıyor

27.03.2021 - 14:06
Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in otobiyografik albümünden Young Champ (Genç Şampiyon) isimli şarkı 2 Nisan'da piyasa sürülecek.
"ŞAŞIRTICI OLACAK"
Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak" dedi.
ALBÜM TARİHİ BELLİ DEĞİL
Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.
The Suicide Squad'dan 18+ fragman