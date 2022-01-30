Ryan Reynolds'ın adı caddeye verilecek

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds'ın adı ülkesindeki bir caddeye verilecek.

Haberler 30.01.2022 - 11:59

Ryan Reynolds'ın adı caddeye verilecek

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Ryan Reynolds oyunculuğa ara verdi

Ryan Reynolds oyunculuğa ara verdi

Süper kahraman Deadpool’un yıldızı Canadalı oyuncu Ryan Reynolds’ın adı (45), Ottawa’da çocukluğunun geçtiği caddeye verilecek. Caddenin adı Ryan Reynolds Yolu olarak anılacak.

MİLLİ SEMBOL OLARAK GÖRÜLÜYOR

Pandemide aşı ve bilgilendirme kampanyalarında aktif rol oynayan oyuncu, ülkesinin milli sembollerinden biri olarak görülüyor.

Reynolds eşi Blake Lively ile birlikte ülkesinde yardıma muhtaç kişilere yaptıkları yardımlarla sık sık gündeme geliyor.

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