Ryan Reynolds'ın adı caddeye verilecek

Süper kahraman Deadpool’un yıldızı Canadalı oyuncu Ryan Reynolds’ın adı (45), Ottawa’da çocukluğunun geçtiği caddeye verilecek. Caddenin adı Ryan Reynolds Yolu olarak anılacak.

MİLLİ SEMBOL OLARAK GÖRÜLÜYOR



Pandemide aşı ve bilgilendirme kampanyalarında aktif rol oynayan oyuncu, ülkesinin milli sembollerinden biri olarak görülüyor.



Reynolds eşi Blake Lively ile birlikte ülkesinde yardıma muhtaç kişilere yaptıkları yardımlarla sık sık gündeme geliyor.



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