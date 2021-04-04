Saba Tümer kahkahasını NFT olarak 90 bin liraya sattı

Ünlü sunucu Saba Tümer, son zamanlarda NFT yolu ile satışa çıkarılan şeylere bir yenisini ekledi.



Meşhur kahkahasını sattığını duyuran Saba Tümer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda satıştan 90 bin TL elde ettiğini yazdı. Tümer, paylaşımında şu ifadeye yer verdi:

"Dünyada bir ilk! Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım."

NFT NEDİR?

İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.