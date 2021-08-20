Sabahın Sultanı Seda Sayan pazartesi Star TV'de başlıyor

Türkiye’nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7’den 70’e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Sabahın Sultanı Seda Sayan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek. Haklıyla haksız ayrılacak, ezilenler sesini yine Seda Sayan’la duyuracak.



DERDİ OLANIN ELİNDEN TUTACAK



Sabahın Sultanı, yine derdi olanların elinden tutacak. Programın ilk bölümü, birbirinden dikkat çeken başlıklarla ekrana gelecek. "Yetiş Seda abla” diyerek programa başvuran Aslı Hanım, eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini iddia ediyor…

Aldatıldığını öğrenen Şahin Bey, yıllardır içini kemiren şüpheyi Seda Sayan’a anlatmaya geliyor…



TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK



Oğlu, gelini ve torunlarını sokağa attığı iddia edilen kayınvalide Havva Hanım’la ilgili tüm gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak…



Hepsi ve daha fazlası; Sabahın Sultanı Seda Sayan'la ekrana gelecek.

Sabahın Sultanı Seda Saya’ Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 09.45’te Star’da…

Ada Masalı 10. yeni bölüm fragmanı