Sabahın Sultanı Seda Sayan pazartesi Star TV'de başlıyor

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanacak Sabahın Sultanı Seda Sayan başlıyor. Yıllardır izleyicilerin sesi olan, herkese yetişen Seda Sayan, 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 09.45’te Star’da…

20.08.2021 - 13:01

Sabahın Sultanı Seda Sayan pazartesi Star TV'de başlıyor

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Sabahın Sultanı Seda Sayan yakında Star’da

Sabahın Sultanı Seda Sayan yakında Star’da

Türkiye’nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7’den 70’e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Sabahın Sultanı Seda Sayan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek. Haklıyla haksız ayrılacak, ezilenler sesini yine Seda Sayan’la duyuracak.

DERDİ OLANIN ELİNDEN TUTACAK

Sabahın Sultanı, yine derdi olanların elinden tutacak. Programın ilk bölümü, birbirinden dikkat çeken başlıklarla ekrana gelecek. "Yetiş Seda abla” diyerek programa başvuran Aslı Hanım, eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini iddia ediyor…

Aldatıldığını öğrenen Şahin Bey, yıllardır içini kemiren şüpheyi Seda Sayan’a anlatmaya geliyor…

TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Oğlu, gelini ve torunlarını sokağa attığı iddia edilen kayınvalide Havva Hanım’la ilgili tüm gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak…

Hepsi ve daha fazlası; Sabahın Sultanı Seda Sayan'la ekrana gelecek.
Sabahın Sultanı Seda Saya’ Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 09.45’te Star’da…

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