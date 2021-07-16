Sabahın Sultanı Seda Sayan yakında Star’da

7’den 70’e herkesin sevgilisi Seda Sayan, yeni programı ile ekrana bomba gibi dönüyor. Türkiye’nin en güvenilir isimlerinden biri olarak yıllardır izleyicilerin sesi olan Seda Sayan, uzun bir aradan sonra sabah kuşağına geri dönüyor.



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Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği ‘Sabahın Sultanı Seda Sayan’’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımla; yeni programının müjdesini veren Seda Sayan, enerjisi ile dikkat çekti. “Mekanın sahibi geri geldi” diyen Sayan, tüm enerjisiyle sabah kuşağına geri dönmesinin de müjdesini verdi. Seda Sayan; dopdolu bir içerikle, sürpriz konuklarıyla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek.