Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın yayın günü belli oldu

Türkiye’nin en güvenilir ismi, özü sözü bir, 7’den 70’e herkesin sevgilisi Seda Sayan, ekranlara bomba gibi dönüyor. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Sabahın Sultanı Seda Sayan, hafta içi her gün canlı yayınla Star'da ekrana gelecek. Haklıyla haksız ayrılacak, ezilenler sesini yine Seda Sayan’la duyuracak.



SABAH KUŞAĞININ ÖZLENEN İSMİ



Seda Sayan; tüm enerjisiyle, ünlü konuklarıyla sabah kuşağında özlenen günleri geri getiriyor. Hafta içi her gün seyircisiyle buluşacak olan Seda Sayan, dopdolu bir içerikle, hayatın içinden hikayelerle, sürpriz konuklarla, müzik ve eğlenceyi evlerinize getirecek.

Sabahın Sultanı Seda Sayan 16 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 09.45’te Star’da.