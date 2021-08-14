Saçlarının rengini değiştiren Elçin Sangu, Sinem Kobal’a benzetildi

Barış Arduç'la başrolü paylaştığı 'Kiralık Aşk' dizisiyle kariyerindeki zirveyi yakalayan Elçin Sangu, saçlarını sarıya boyattı.

Yeni imajıyla kuaförde poz veren Sangu meslektaşı Sinem Kobal’a benzetildi.

Sangu'nun yeni görüntüsü hayranlarını ikiye böldü.

Ünlü oyuncunun bazı takipçileri kızıl renkteki saçlarına dönmesi gerektiğini söyledi.

Bazı hayranları da Sangu'nun yeni saçlarının kendisine yakıştığını belirtti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Sangu için "Resmen Sinem Kobal'ın kopyası olmuş", "Elçin zaten çok güzel niye Sinem'e benzemeye çalışmış ki" ve, ''Şimdi sen de herkes gibisin'' yorumları yapıldı.

EKRANLARA DÖNÜYOR



Öte yandan uzun zamandır ekranda olmayan başarılı oyuncunun 'Yalancı ve Mumları' dizisinde rol alacağı öğrenildi.

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