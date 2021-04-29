Sadakatsiz dizisinin Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir? (Gözde Seda Altuner kaç yaşında ve nereli?)

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in hayatı, hayranları tarafından merak edilip araştırılıyor.

Dizide Derin'in annesi Gönül'ü canlandıran Gözde Seda Altuner'in, rol arkadaşı Cansu Dere'den küçük olması sosyal medyada gündem oldu.

Peki, Gözde Seda Altuner kaç yaşında? İşte Gözde Seda Altuner'in hayatı ve kariyeri..

GÖZDE SEDA ALTUNER KİMDİR?

Gözde Seda Altuner, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Seda Altuner, oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı. Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

GÖZDE SEDA ALTUNER'İN OYNADIĞI SİNEMA VE DİZİLER;



2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)



2018 – Söz Vermiştin (Bilge)



2018 – Avlu



2018 – Street / Cadde (Kısa Film)



2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)



2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)



2013 – Celal ile Ceren



2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)



2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki



2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)



2009 – Melekler ve Kumarbazlar



2008 – İş Arıyoruz (Pelin)



2007 – Hayat Kavgam



2007 – Eşref Saati (Lütfiye)



2005 – Ev Hapsi

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