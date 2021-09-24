Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil olan Berkay Ateş kimdir?

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, BBC'nin BAFTA ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in, yeni sezon kadrosunda Berkay Ateş yer alıyor.



Medyapım, güzel haberi sosyal medya hesabından ''Şahane bir haberimiz var'' başlığı ile duyurdu.

BERKAY ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ardahanlı, anne tarafından Malatyalıdır.



12 yaşındayken babasını kaybeden Ateş, annesiyle ve ablasıyla birlikte hayatını sürdürdü.



İlköğretimden lise sona kadar çeşitli kulüplerde futbol oynadı.



Üniversitede istatiksel matematik bölümünde okurken oyuncu olmak için eğitimini yarıda bıraktı. Daha sonra lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamladı.



Tiyatro çalışmalarına Semaver Kumpanya'da başladı. Dost Tiyatrosu, Semiha Berksoy Opera Vakfı ve Tiyatro Krek'te asistanlık görevi üstlendi.



İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2007 yılında 'Sessiz Fırtına' dizisinde oynayarak yaşadı. Aynı yıl 'Mavi Gözlü Dev' sinema filminde yan rolde yer aldı.

2013 yılında iki arkadaşı ile Tiyatro D22'yi kuran Berkay Ateş; tiyatro oyunculuğu, yönetmenliği ve oyun yazarlığı yaptı.



2015 yılında rol aldığı 'Abluka' filmi Altın Koza Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülünü kazandı. Berkay Ateş, aynı festivalde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.



Berkay Ateş, 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve balık burcudur.



ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2020- (Alev Alev) TV disi



2018 – Çukur (Mahsun) (TV Dizisi)



2018 – Gülizar (Fettah) (TV Dizisi)



2016 – İstanbul Sokakları (Saltuk) (TV Dizisi)



2016 – Anne (Cengiz) (TV Dizisi)



2015 – Abluka (Ahmet) (Sinema Filmi)



2013 – Yarım Kalan Mucize (İsyancı) (Sinema Filmi)

