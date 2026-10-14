Sağanak nedeniyle mahsur kaldılar. Murat Boz ve Demet Özdemir botla kurtarıldı
14.10.2026 20:34
Son Güncelleme: 15.10.2026 08:58
İstanbul'daki şiddetli yağış nedeniyle Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı.
İstanbul’da aşırı yağış nedeniyle birçok noktayı su basarken, Murat Boz ve Demet Özdemir de stüdyoda mahsur kaldı. Yardım bekleyen ünlüler, ekipler tarafından botla tahliye edildi.
İstanbul'da gün boyunca etkili olan kuvvetli sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu. Sarıyer Maslak-Ayazağa'da bulunan bir stüdyonun çevresi de sular altında kaldı.
Stüdyoları su basarken bölgede elektrikler kesildi. Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaşananları gösteren bir video paylaşan Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Aynı bölgede bulunan oyuncu Demet Özdemir ise “Cendere yolunda stüdyoda mahsur kaldık. Phoenix stüdyoları. Tüm yetkili birimlerden yardım bekliyoruz.” dedi.
“SON 10-15 BASAMAĞIMIZ"
Murat Boz, mahsur kaldıkları stüdyodaki son durumu aktaran yeni bir paylaşımda daha bulundu. Suyun yükselmeye devam ettiğini belirten Boz, "Son 10-15 basamağımız. Su içeriye dolmaya devam ediyor maalesef." dedi.
Su seviyesinin her geçen dakika biraz daha yükselmesi paniği arttırdı.
Bölgeye giden kurtarma ekipleri, kamyon, minibüs, iş makinesi ve botlarla mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştı. Gece boyunca süren kurtarma çalışmaları sonucu 200 kişi güvenli alanlara taşındı.
Çalışmalar sırasında bota alınan Özdemir, suyla kaplanan bölgeden tahliye edildi.
Aralarında Oyuncu Demet Özdemir de vardı. Özdemir ve beraberindeki botla mahsur kaldıkları stüdyodan alınarak tahliye edildi.
Murat Boz, sosyal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz” notuyla bir görüntü paylaştı.