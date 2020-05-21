Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan MFÖ paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müzik grubu MFÖ'nün corona virüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak "Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar" ifadesini kullandı.

21.05.2020 - 09:39

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un Covid-19 tedbirlerine ilişkin şarkısını paylaşarak şunları söyledi:

"Mazhar-Fuat-Özkan, Türk popunun ustaları, bir aradan sonra ilk ortak şarkılarında, tedbirlerin müziğini yaptı. Aralarına virgül bile giremese de maskeli, mesafeliler. Bizim söylemek istediklerimizi, sağ olsunlar, çok güzel söylüyorlar. Söz; maskeli, mesafeli, sürprizli müziğin..." 

MAZHAR-FUAT-ÖZKAN'DAN MASKE TAK ŞARKISI

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