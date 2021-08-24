Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Şahan Gökbakar'a yanıt

Oyuncu Şahan Gökbakar'ın öğretmen ve okul personeline aşı zorunluluğu gelmesi yönünde bir açıklamada bulunmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gökbakar'a yanıt geldi.

24.08.2021 - 09:20 | Son Güncelleme : 24.08.2021 - 09:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Şahan Gökbakar'a yanıt

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Şahan Gökbakar, yaptığı açıklamada, "Turizm sezonuna başlarken ülkemize gelecek olan turistler kendisini güvende hissetsinler diye onlarla temas edecek olan tüm turizm çalışanlarına aşı zorunluluğu getirilmişti. Mevlüt Çavuşoğlu bakanımız tarafından dillendirmiş ardından da 'Enjoy I'm vaccined' adlı kampanyayla duyurulmuştu. Şimdi eğitim sezonu açılıyor ve çocuklarımızla belki de günde 7-8 saat kapalı ortamda temas edecek olan öğretmenler ve okul personelleri için aşı zorunluluğu getirilmedi" dedi.

Gökbakar sözlerini, "Ama beraberinde akıllara çeşitli sorular geldi. Bunlardan birincisi; acaba biz turistlere verdiğimiz değeri kendi çocuklarımıza vermiyor muyuz, veya bizim çocuklarımız turistler kadar kıymet ve özeni hak etmiyor mu? Bu sorulara mantıklı bir cevap bulamadım" diyerek sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yaptığı açıklamada, "Şahan Gökbakar aşı konusunda öyle önemli doğruları dile getirdi ki, bir tek bilgi yanlışı diğer sözlerinden ayrılıyor. Sevgili Gökbakar, devlet turizm sektörü çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmedi. Onlara zorunluysa öğretmenlere de zorunlu olmalıydı diyemeyiz" diye konuştu.

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