Şahan Gökbakar aşı karşıtlarını tiye aldı: Bakın ne haldeyim!

Corona virüs salgınına karşı geliştirilen aşılar, toplumun bir kesimi tarafından kabul görmedi ve eleştiri konusu haline geldi.



Ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar aşı karşıtlarıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, ironik şekilde gönderme yaptı.

40 yaşındaki Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah baş ağrısı, ışığa-sese aşırı duyarlılık ve ishal şikayetleriyle uyandım. Bakın ne haldeyim! Sorumlusu kim bunun? Tabii ki, küresel güçler... Hücre çekirdeğime etki edip beni bu hale getirdiniz de elinize ne geçti? Büyük oyun, büyük oyun dediğiniz bu muydu? Çipleseydiniz daha iyiydi... Allah sizi bildiği gibi yapsın Bill Gates ve küresel arkadaşları" dedi.

Ünlü komedyenin mesajına oyuncu Gonca Vuslateri, "Annem okusa keşke şu metni kendini görür" diye yanıt verdi.