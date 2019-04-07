Komedyen Şahan Gökbakar, kardeşi Togan Gökbakar'la çekilmiş eski bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Bundan 12 yıl önce 2007 tarihinde çekilmiş ve saçlarının sapsarı göründüğü kareyi hesabından paylaşan Şahan Gökbakar, kardeşinin de saç renginin kendisiyle aynı olduğu kareyi “Aslen İsveçliyiz” notuyla paylaştı.
Kendi yarattığı Recep İvedik karakteri üzerinden sinemada seyirci rekorları kıran Şahan Gökbakar, film serisini kardeşi Togan Gökbakar'la birlikte çekiyor. Şahan Gökbakar’ın yazıp oynadığı, kardeşi Togan Gökbakar’ın ise yönetmenliğini üstlendiği Recep İvedik serisinin son filmi olan Recep İvedik 6 kasım ayında vizyona girecek.