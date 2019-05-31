Şahan Gökbakar, internet üzerinden “Recep İvedik” oyuncakları satan Üzeyir Karaçelik’e karşı açtığı davayı kazandı.
Hürriyet’in haberine göre, ünlü komedyen, açtığı davada “Recep İvedik” markasını 10 yıl önce tescil ettirdiğini belirterek Karaçelik’ten şikayetçi olmuştu. 4 yıl süren davanın sonucunda mahkeme, Üzeyir Karaçelik’in Şahan Gökbakar’a 17 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
Mahkeme, Üzeyir Karaçelik’e ait internet sitesinden Recep İvedik oyuncaklarının görsellerinin de kaldırılmasına hükmetti.