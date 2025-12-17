Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, iki sezondur Star TV'de izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma mücadelesini konu eden dizide yönetmen değişikliği yaşandı.

OGM Pictures imzalı dizide yönetmen Cem Karcı'nın yerini Enes Kartal aldı. Cem Karcı artık Sahipsizler'de yaratıcı yönetmen olarak görev yapacak.

Senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın kaleme aldığı Sahipsizlerin kadrosunda; Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse ve Sacide Taşaner gibi isimler yer alıyor.