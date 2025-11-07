Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen'den rol arkadaşlarıyla poz
07.11.2025 10:11
Haber Merkezi
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen, rol arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.
Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin Cemo'su Kaan Mirac Sezen, oyunculuk performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Genç oyuncu, son olarak rol arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Kaan Mirac Sezen'in çektiği fotoğrafta Doğa Bayram, Ece Bağcı, Mina Derman ve Burak Berkay Akgül birlikte poz verdi.
Kaan Mirac Sezen, aylar önce verdiği bir röportajda Cemo'yu vahşi olarak tanımladığını söylemişti.
TOZLUYAKA DİZİSİYLE TANINDI
Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen 2002, Bursa doğumlu. TED Koleji ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur.
Şimdiye dek birçok farklı tiyatro oyununda yer almış olan Kaan Mirac Sezen, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda yer almaya devam ediyor. Kaan Miraç Sezen, tiyatro çalışmaları yanı sıra ilk kamera önü oyunculuk deneyimi olarak rol aldığı Tozluyaka dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır.
İki sezondur Star TV'de ekrana gelen Sahipsizler'in senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı’dan oluşan senaryo grubunun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı oturuyor.