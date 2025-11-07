Sahipsizler'in Cemo'su Kaan Mirac Sezen'den rol arkadaşlarıyla poz

Başrollerini Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı Sahipsizler, çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.



Bir gecede anne babalarını kaybeden altı kardeşin hayata tutunma hikayesini konu alan dizinin Cemo'su Kaan Mirac Sezen, oyunculuk performansı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.



Genç oyuncu, son olarak rol arkadaşlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Kaan Mirac Sezen'in çektiği fotoğrafta Doğa Bayram, Ece Bağcı, Mina Derman ve Burak Berkay Akgül birlikte poz verdi.