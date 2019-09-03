Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam nişanlısı İdris Aybirdi ile İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.
Işık, “Bu hafta evleniyoruz. Tüm hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Bize her zaman destek olan ailelerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.
Sahra Işık ile İdris Aybirdi evleniyor
Yaşam
Survivor'ın 2018 Kıbrıs finalinde sevgilisi İdris Aybirdi'den evlenme teklifi alan Sahra Işık dünyaevine giriyor.
Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam nişanlısı İdris Aybirdi ile İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.