Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, önceki akşam nişanlısı İdris Aybirdi ile İstinye'de bir AVM'de görüntülendi.

Işık, “Bu hafta evleniyoruz. Tüm hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Bize her zaman destek olan ailelerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.