Yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicinin büyük beğenisini topladı.



Güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla yüksek izlenme oranlarına ulaşan Şahsiyet dizisinin 10, 11 ve 12. bölümleri 8 Haziran Cuma günü puhutv'den yayınlanacak.



Kısa sürede fenomen olan Şahsiyet’in 10,11 ve 12. bölüm fragmanları dizinin hayranlarından büyük ilgi gördü. Kariyeri ve mesleği tehlikede olan başkomiser Tolga, Köpeköldüren’i yakalamak için nasıl bir hamle yapıyor? Kendisini tanıyan cinayet tanığı Feza Hanım için Agah’ın planı ne? Olayları aydınlatmaya kararlı Polis Nevra’yı bekleyen büyük sır ne? sorularının yanıtı finalde yanıt bulacak.



Şahsiyet oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Hüseyin Avni Danyal, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, Şenay Gürler, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk, Ayhan Kavas, Müjde Ar ve Hümeyra gibi isimler yer alıyor.

ŞAHSİYET FİNAL FRAGMANI - İZLE

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