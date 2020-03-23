Sahte corona ilacı reklamı yapan ünlülere soruşturma

Ünlü isimler bir ürünün corona virüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yaptı. Ardından ürünün bakanlık onayında olmayan ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.



Tepkilerin ardından ürünün sosyal medyada reklamını yapan isimlerden olan Seda Sayan "Eczanede satılıyor" dedi. Eczacılar odası bu iddiayı yalanladı.



Şikayetler artınca Bakanlık harekete geçti ve ürünün tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzmanlar bu tür ürünleri kullanmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'ne bakılmasına dikkat çekiyor.

CORONA VİRÜS SALGININDA KARANTİNA ŞARKISI