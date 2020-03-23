Sahte corona ilacı reklamı yapan ünlülere soruşturma

Corona virüsüne karşı koruma sağladığı iddiasıyla satılan takviye ürünün bakanlık listesinde olmadığı ortaya çıkmasının ardından bu ürünün reklamını yapan ünlü isimlere de soruşturma açıldı.

23.03.2020 - 10:32 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 10:41

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KAYIT ADRESİ "YALAN DOLAN MAHALLESİ"

Virüsten koruyor iddiasıyla dolandırıcılık (Ünlüleri de kandırdılar)

Virüsten koruyor iddiasıyla dolandırıcılık (Ünlüleri de kandırdılar)

Ünlü isimler bir ürünün corona virüse iyi geldiğini söyleyerek reklamını yaptı. Ardından ürünün bakanlık onayında olmayan ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

Tepkilerin ardından ürünün sosyal medyada reklamını yapan isimlerden olan Seda Sayan "Eczanede satılıyor" dedi. Eczacılar odası bu iddiayı yalanladı.

Şikayetler artınca Bakanlık harekete geçti ve ürünün tanıtımı gerçekleştiren ünlü isimlerle ilgili ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzmanlar bu tür ürünleri kullanmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'ne bakılmasına dikkat çekiyor.  Uzmanlar bu tür ürünleri kullanmadan önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi'ne bakılmasına dikkat çekiyor. 

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