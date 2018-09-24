Birçok filimde ve dizide oynayan usta oyuncu Salih Kalyon’un eşi İnci Kalyon, 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
72 yaşındaki oyuncunun eşi yaklaşık 1 ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşlılıktan dolayı genel durum bozukluğu olduğu öğrenilen İnci Kalyon, 3 hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. 1 aydır yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncunun eşi İnci Kalyon, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
İnci Kalyon’un Salı günü ikindi namazı sonrası Torba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.
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